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Neutral-Einstufung

Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Neutral

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Brenntag SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
57.98 EUR -0.76 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:19 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 57,92 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,32 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.808 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20,8 Prozent nach oben. Brenntag SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:36 Brenntag SE Neutral UBS AG
10:41 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
09:46 Brenntag SE Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.

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