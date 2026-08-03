Neue Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy
UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese dürften etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebnis nach sich ziehen, schrieb David Lesne in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Etwas enttäuschend sei, dass die Hannoveraner die Zielvorgabe für die Reifensparte im Gesamtjahr nicht erhöht oder eingegrenzt haben.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 1,6 Prozent auf 71,22 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 26,37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 154.681 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 9,4 Prozent zu Buche.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13:26
|Continental Buy
|UBS AG
|11:31
|Continental Market-Perform
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|11:01
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research