Aktie unter der Lupe

UBS AG-Analyst David Lesne hat eine ausführliche Untersuchung des Continental-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,78 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 23,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.664 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 11,8 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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