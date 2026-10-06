Neue Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Neutral

Aktienempfehlung

06.10.26 12:43 Uhr

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von UBS AG-Analyst Sebastian Vogel genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Im dritten Quartal sei mit Blick auf die europäische Frachtbranche ein gewisses Mengenwachstum, vor allem in der Luftfracht und auf bestimmten Seefrachtrouten, zu verzeichnen gewesen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich seien auch die Raten in den beiden wichtigen Transportarten gestiegen. Wegen der wohl fortgesetzten Volatilität empfiehlt der Analysten mit Blick auf die einzelnen europäischen Spediteure zu selektieren. Er präferiert die Aktie der dänischen DSV.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:25 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 56,66 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 5,01 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.450 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 26,4 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT





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