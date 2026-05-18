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Neutral-Einstufung

Neue Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Neutral

19.05.26 13:07 Uhr
EON SE-Aktie im Rampenlicht: UBS AG gibt eine klare Ansage | finanzen.net

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,42 EUR 0,32 EUR 1,77%
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand des Versorgers mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Neutral" belassen. Wenig überraschend, seien die Themen der jüngste Zukauf von Ovo sowie regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionen in Deutschland gewesen, schrieb Wanda Serwinowska am Montagnachmittag. In den Papieren dürften bereits teilweise eine mögliche Erlaubnis für höhere Erträge in der nächsten Regulierungsphase und weitere Investitionen eingepreist sein, begründete sie das neutrale Votum.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:51 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 18,44 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,75 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 702.650 EON SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 17,8 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 12.08.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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