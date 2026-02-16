DAX24.824 +0,1%Est505.976 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.192 -1,7%Euro1,1844 -0,1%Öl68,43 -0,2%Gold4.918 -1,5%
Profil
Neue Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral

17.02.26 11:49 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt UBS AG jetzt an die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie | finanzen.net

UBS AG-Analyst Patrick Hummel hat eine gründliche Analyse des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,15 EUR 0,35 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 58,21 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 0,36 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 298.319 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 3,1 Prozent zurück. Voraussichtlich am 29.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

