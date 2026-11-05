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Aktuelle Analyse im Blick

Neue Analyse: UBS AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy

Neue Analyse: UBS AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
92.40 EUR 1.30 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 92,55 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 93.959 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 10,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 25.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
14:21 Scout24 Overweight Barclays Capital
14:01 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:51 Scout24 Buy UBS AG
13:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
13:21 Scout24 Buy Deutsche Bank AG

Information

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