Neue Analyse: UBS AG bewertet Scout24-Aktie mit Buy

Aktuelle Analyse im Blick

05.11.26 13:52 Uhr

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Bericht unterstreiche einmal mehr, dass das Unternehmen beständig Ergebnisse liefere. KI werde allmählich zu einem immer stärkeren Treiber für die finanzielle Entwicklung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 92,55 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 93.959 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 10,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 25.02.2027 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.