Neue Analyse: UBS AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy
UBS AG-Analyst Charles Eden hat eine ausführliche Untersuchung des Symrise-Papiers durchgeführt.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachfragetrends im April zeigten, dass der starke März nicht von vorgezogenen Orders in Erwartung von Preiserhöhungen profitiert habe, schrieb Charles Eden am Dienstagnachmittag. Die Preise spielten zwar eine Rolle, generell sieht der Experte 2026 aber für den Aromenhersteller eher von Absatzvolumina geprägt.
Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 75,62 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 133.701 Symrise-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 9,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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