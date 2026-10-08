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Crédit Agricole nimmt deutsche Privatkunden ins Visier

Crédit Agricole nimmt deutsche Privatkunden ins Visier

Deutschlands Banken bekommen auf dem bereits engen Heimatmarkt weitere Konkurrenz aus dem Ausland.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
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Die französische Großbank Crédit Agricole will mit neuen Angeboten die Zahl ihrer Privatkunden hierzulande bis Ende 2028 auf zwei Millionen verdoppeln.

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Ein elementarer Bestandteil der Wachstumsstrategie sei die Entwicklung einer Universalbank mit einem umfassenden Angebot, das Privatkundinnen und Privatkunden in allen Lebensphasen begleitet, kündigte das Institut in Frankfurt an. "Aufbauend auf unserer mehr als 70-jährigen Präsenz im Land schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unser Universalbankmodell in Europas größter Volkswirtschaft umsetzen", sagt Crédit-Agricole-Chef Olivier Gavalda.

Breite Produktpalette geplant

Zunächst will das Institut den deutschen Privatkunden ein digitales Girokonto und Geldanlageprodukte wie Tagesgeld und Festgeld anbieten. Später sollen Produkte und Services zum Vermögensaufbau, Altersvorsorge sowie Kreditangebote das Angebot komplettieren. Zunächst sind 20 Bankfilialen in Großstädten geplant, in denen 600 Beschäftigte arbeiten. Sie kommen von der bisherigen Tochter Creditplus, die in der Crédit Agricole Deutschland aufgeht.

Crédit Agricole ist nach eigenen Angaben gemessen an der Kundenanzahl die größte Bankengruppe Europas und die neuntgrößte der Welt. In Deutschland ist Crédit Agricole seit mehr als 70 Jahren tätig und beschäftigt hierzulande bereits mehr als 2.000 Mitarbeiter.

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Deutschland ist für Banken ein attraktiver Markt

Die Franzosen sind nicht die einzigen ausländischen Akteure, die verstärkt um Privatkunden in Deutschland buhlen. Im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA hierzulande gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt. Seit diesem Mai lockt die US-Großbank JPMorgan Chase mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase in Deutschland um Kundschaft.

Kundeneinlagen stellen nach wie vor eine günstige Finanzierungsquelle dar. Und der deutsche Markt gilt als attraktives Pflaster: Ende des ersten Quartals 2026 summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande nach Zahlen der Bundesbank auf rund 9.490 Milliarden Euro. Mehr als ein Drittel davon (37,4 Prozent) sind Bargeld und Einlagen wie Tagesgeld.

In Paris notiert die Crédit Agricole-Aktie zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 16,425 Euro.

/ben/DP/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com, Credit Agricole

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Datum Rating Analyst
12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.20 Crédit Agricole buy Deutsche Bank AG
15.01.20 Crédit Agricole kaufen Deutsche Bank AG
20.04.15 Crédit Agricole Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.05.14 Crédit Agricole Neutral JP Morgan Chase & Co.

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