EVOTEC baut in Frankreich Produktionsanlage für Biologika

"J.POD 2 EU" wird EVOTECs erste kommerzielle biopharmazeutische Produktionsanlage in Europa sein und Kapazitäten, Flexibilität und Qualität für die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika liefern, wie das im MDAX und TecDAX notierte Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Baubeginn von "J.POD 2 EU" ist für die zweite Hälfte dieses Jahres vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme soll etwa 2023 erfolgen.

Das Investitionsvolumen bezifferte EVOTEC auf rund 150 Millionen Euro. Der Aufbau der Anlage wird den Angaben zufolge mit bis zu 50 Millionen Euro von der französischen Regierung, der Region Occitanie, Bpifrance, der Präfektur Haute-Garonne und der Toulouse Métropole gefördert. "Die andauernde Coronavirus-Pandemie hat den Bedarf an flexiblen und in der Nähe liegenden Kapazitäten zur Produktion von Biopharmazeutika noch einmal unterstrichen", sagte EVOTEC-Chef Werner Lanthaler. "Wir sind sehr dankbar, dass wir nun durch die Unterstützung der französischen Regierung und der lokalen Institutionen diese Mission mit dem Bau der ersten europäischen J.POD-Anlage weiterverfolgen können."

Die erste Anlage "J.POD 1 US" wird zurzeit in Redmond im US-Bundesstaat Washington errichtet und soll im zweiten Halbjahr 2021 vollständig in Betrieb gehen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images