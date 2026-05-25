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Heute im Fokus

Vergleich mit Google: Experte warnt vor Macht von Rheinmetall. Airbus: Lieferprobleme belasten weiterhin - Qantas bekommt Flugzeuge später. Aktien von TotalEnergies, Shell & Co.: Neue Nahost-Hoffnung und sinkende Ölpreise belasten. Infineon-Aktie oder STMicroelectronics: Welcher europäische Chip-Champion hat das größere Potenzial?