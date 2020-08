Boeing-Aktie freundlich: Polnische Airline bestellt Flugzeuge des Krisen-Modells 737 Max

Die polnische Fluggesellschaft Enter Air orderte zwei Maschinen mit einer Option auf zwei weitere, wie Boeing am Mittwoch mitteilte.

Zuletzt hatte Boeing im November 2019 neue Aufträge für die 737 Max bekanntgegeben. Zugleich wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 355 Bestellungen von Maschinen des Typs storniert. Das wichtigste Modell für das Boeing-Geschäft muss nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten seit mehr als einem Jahr am Boden bleiben und darf auch nicht ausgeliefert werden.

Bei der Ankündigung bezeichnete Boeing die Maschine an mehreren Stellen nur als "737-8", was Spekulationen weckte, der Konzern lasse den behafteten Zusatz "Max" fallen. Das Unternehmen stellte danach klar, an dem Namen ändere sich nichts, es sei nur darum gegangen, zwischen den fünf verschiedenen Varianten des Modells zu unterscheiden.

An der NYSE steht die Boeing-Aktie im späten Handel noch 0,39 Prozent höher bei 170,90 US-Dollar.

CHICAGO (dpa-AFX)

