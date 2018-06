Alles für Ihr Kapital: Neues uro Magazin ab morgen im Handel!

€uro

Themenauswahl

So werden Sie Millionär!

Mit deutschen Aktien haben Anleger in den vergangenen 30 Jahren ein Vermögen gemacht. Das bleibt so: Wer heute richtig in den DAX investiert, ist morgen reich

Milliardär des Monats

Starbucks-Gründer Howard Schultz will nächster US-Präsident werden.

Branchencheck

Die großen deutschen Banken liebäugeln wieder mit einer Fusion.

Italien

Das Ende des Dolce Vita - warum die neue Regierung die Eurozone zum Einsturz bringen kann.

Künstliche Intelligenz

Kluge Maschinen im "schwäbischen Cyber Valley" in Tübingen.

Das €uro-Interview

TV-Star und Entertainer Joachim "Joko" Winterscheidt: "Ich würde mir niemals Nestlé-Aktien kaufen".

Der Börsenprofessor

Kolumne von Max Otte : Kaufkurse für zwei Aktienklassiker - Brauereiriese AB Inbev und Lebensmittelgigant Kraft Heinz.

Neue Serie: Pflege Spezial

Teil 1: Was bei der Pflegevorsorge wichtig ist - plus großer Tarif-Test.

Zahlen im Ausland

Geld ohne Grenzen - die besten Konten für Urlauber und Geschäftsreisende.

Rauchzeichen

Edle Zigarren finden immer mehr Liebhaber. Wie von London aus richtig Dampf gemacht wird.

Eiscreme

Wie viel die Deutschen für Eis ausgeben, welche Sorten sie gern schlecken und wie das eiskalte Geschäft läuft.





...und viele weitere Themen zu Politik und Wirtschaft, Börse und Investments, Steuern und Sparen sowie Geld und Genuss!







