Allianz-Aktie markiert Rekordhoch: RBC schraubt Kursziel deutlich nach oben

Neue Bestmarke

27.07.26 11:24 Uhr

Die Allianz-Aktie klettert am Montag auf ein neues Rekordhoch: RBC hebt das Kursziel kräftig an. Darum sehen die Analysten weiteres Potenzial.

• Der schmale Puffer zum neuen Kursziel und die vorsichtige Bewertung deuten darauf hin, dass Anleger bei weiteren Kursanstiegen vorsichtig sein sollten, insbesondere vor dem Zwischenbericht am 7. August.

• Trotz der höheren Zielmarke bleibt RBC bei einer vorsichtigen Einschätzung mit dem Rating 'Sector Perform', was die Aktie im Mittelfeld der europäischen Versicherer positioniert.

Allianz-Aktie erreicht am Montag neues Rekordhoch

RBC hebt Kursziel von 400 auf 440 Euro an

Analysten bleiben trotz Anhebung bei vorsichtigem Rating

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Die Allianz-Aktie sorgt am Montag für Aufsehen: Via XETRA zieht der Anteilschein des Münchener Versicherungskonzerns zeitweise um 0,87 Prozent auf 430,80 Euro an und markierte im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch bei 431,50 Euro. Auslöser für den frischen Schub ist eine Kurszielanhebung der kanadischen Investmentbank RBC. Wie Börse Online berichtet, schraubt das Analystenhaus sein Kursziel für den DAX-Titel von 400 auf 440 Euro nach oben und traut der Aktie damit spürbar mehr Wert zu als noch vor der jüngsten Studie. Am eigentlichen Rating ändert die Bank trotz der kräftigen Anhebung jedoch nichts, RBC bleibt vorsichtig positioniert und stuft den Titel weiterhin nicht als klaren Favoriten im Sektor ein.

RBC bleibt trotz höherem Kursziel vorsichtig

Besonders auffällig an der neuen RBC-Studie ist der Kontrast zwischen dem deutlich optimistischeren Kursziel und der unveränderten Einstufung. Wie Börse Online zu den Analysteneinstufungen am Montag schreibt, bleibt die Bank dabei aber vorsichtig bei 'Sector Perform'. RBC ordnet die Allianz damit weiterhin nur im Mittelfeld der europäischen Versicherer ein, statt ein klares Kaufsignal auszusprechen. Für die Einordnung der Kurszielanhebung bedeutet das: RBC sieht zwar mehr fairen Wert im Papier, aber keinen Anlass, die Allianz stärker zu gewichten als den breiten Versicherungssektor insgesamt.

Allianz-Aktie: Schmaler werdender Puffer zum Kursziel

Mit einem Kursziel von 440 Euro liegt RBC weiterhin oberhalb der aktuellen Notierung, der Abstand ist nach dem jüngsten Kurslauf allerdings kleiner geworden als noch vor der Anhebung. Ein frisches Rekordhoch bringt die Aktie sogar kurzzeitig in die Nähe der neuen Zielmarke, was den Bewertungsspielraum aus Sicht der Analysten zusätzlich einengt. Anleger, die die Allianz im Depot halten, sollten diesen schmaleren Puffer im Blick behalten, zumal eine 'Sector Perform'-Einstufung explizit keine Kaufempfehlung ist, sondern eine Einordnung im Marktdurchschnitt. Ein schwächeres Ergebnis oder eine unerwartete Belastung im Versicherungsgeschäft könnte den Kurs angesichts der ambitionierten Bewertung empfindlicher treffen als in ruhigeren Marktphasen.

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Der nächste konkrete Prüfstein für die Allianz-Aktie ist der Zwischenbericht zum zweiten Quartal, den der Konzern für den 7. August angesetzt hat. Erst dann zeigt sich, ob das operative Geschäft die aktuelle Bewertung und das neue RBC-Kursziel von 440 Euro stützt oder ob dem jüngsten Rekordlauf eine Verschnaufpause folgt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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