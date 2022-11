Neue Bestmarke: VW-Werk Zwickau produziert 7100 Autos in einer Woche

ZWICKAU (dpa-AFX) - Im Zwickauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Werk sind vom 7. bis 11. November 7100 Autos vom Band gelaufen - so viele wie noch nie in einer Woche seit 1990. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die bisherige Bestmarke des Standorts stamme aus den Jahren 2015/2016 mit 6800 Fahrzeugen innerhalb einer Woche.

Das Werk ist komplett auf Elektroautos umgerüstet, produziert werden sechs Modelle von Volkswagen, Audi und Cupra. Seit Markteinführung des batterieelektrischen ID von VW (Volkswagen (VW) vz) seien weltweit 500 000 dieser Fahrzeuge ausgeliefert worden - zwei Drittel davon stammten aus Zwickauer Produktion, hieß es./hum/DP/men