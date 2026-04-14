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Neue BTC-Käufe

Strategy-Aktie höger: Milliarden-Umschichtung zugunsten von Bitcoin

20.04.26 20:24 Uhr
Milliarden-Wette auf Bitcoin: Strategy stockt massiv auf und verkauft dafür Wertpapiere - Aktie an der NASDAQ mit Plus | finanzen.net

Strategy setzt offenbar weiter massiv auf Bitcoin und finanziert neue Käufe über den Kapitalmarkt. Die Reaktion der Anleger fällt zunächst verhalten aus.

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• Strategy Inc. veräußert Wertpapiere im Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden US-Dollar
• Liquiditätsbeschaffung im Blick
Bitcoin-Bestände des Konzerns steigen

Das US-Unternehmen Strategy treibt seine aggressive Akquisitionsstrategie im Krypto-Sektor weiter voran. Wie aus einem am Montag vorgelegten SEC-Filing hervorgeht, hat der Konzern erneut in großem Stil in Bitcoin investiert. Um die nötige Liquidität für den milliardenschweren Zukauf zu schaffen, trennte sich das Unternehmen von Wertpapieren im Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Dieser Schritt unterstreicht die radikale Neuausrichtung der Unternehmensbilanz und markiert einen der volumenstärksten Einzelkäufe seit Bestehen der Firma.

Bitcoin-Bestände wachsen weiter an

Im Rahmen der jüngsten Kaufwelle sicherte sich Strategy Inc. insgesamt 34.164 weitere Einheiten der digitalen Leitwährung. Die Käufe erfolgten zu einem Durchschnittspreis von etwa 74.395 US-Dollar je Bitcoin. Inklusive aller Gebühren und Nebenkosten beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 2,54 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Zukauf festigt das Unternehmen seine Rolle als weltweit größter börsennotierter institutioneller Bitcoin-HODLer. Die Bestände summieren sich damit auf beachtliche 815.061 Bitcoin - ein klares Signal für das unerschütterliche Vertrauen des Managements in die langfristige Wertentwicklung digitaler Assets.

Kapitalmarkt-Maßnahmen finanzieren die Krypto-Expansion

Die Finanzierung der Mega-Investition stemmte der Konzern über einen zweigleisigen Weg am Kapitalmarkt, wie die Investor-Relations-Unterlagen detailliert belegen. Den Löwenanteil lieferte die Emission sogenannter Stretch Perpetual Preferred Stocks (STRC), die rund 2,18 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülte. Weitere 366 Millionen US-Dollar wurden durch die Veräußerung von Stammaktien der Klasse A generiert. Durch diese Kapitalmaßnahmen kann das Unternehmen seine Bitcoin-Reserven ausbauen, ohne den operativen Cashflow direkt anzugreifen. Dennoch erhöht sich damit zwangsläufig die Abhängigkeit der Aktie von der Volatilität des Kryptomarktes.

An der NASDAQ reagierten die Anleger zunächst zurückhaltend auf die Nachricht: Die Strategy-Aktie legt zeitweise um 1,99 Prozent auf 169,84 US-Dollar zu.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Quality Stock Arts / Shutterstock.com, Strategy

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