Neue Chefin des Beschaffungsamts fordert höheren Wehretat

Heute im Fokus

RBC bewertet Vonovia weiterhin mit 'Outperform'. Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen. Geplante Cannabis-Legalisierung schiebt SynBiotic an. Goldpreis erreicht Tiefstand seit fast einem halben Jahr. Bata offenbar in Gesprächen mit adidas über Kooperation in Indien. JPMorgan hält Gewinnschätzungen für US-Unternehmen für zu hoch. JPMorgan hat Alcon auf 'Overweight' hochgestuft - Kursziel angehoben.