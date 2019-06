Neue Chefin des CDU-Wirtschaftsrats warnt vor "teuren Rabatten" für SPD

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neue Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, hat die Union vor "teuren Rabatten" für die SPD gewarnt, um die Große Koalition zu erhalten. "Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, das Vorzeigeprojekt der SPD, oder andere soziale Wohltaten sind Fehler, die verhindert werden müssen", sagte Hamker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Nach ihren Worten ist die Wirtschaft "nervös", weil die Bundesregierung schon seit längerer Zeit nicht für Harmonie und Zusammenarbeit stehe.

"Die SPD schwächelt, und es ist fraglich, ob sie auf die Füße kommt", beklagte Hamker. Aber auch die CDU sei herausgefordert, sich programmatisch zu erneuern und sich den Anliegen der Wirtschaft zuzuwenden. Sie warnte die Union davor, "beim Klimaschutz übereilte Aktionen anzustoßen und dann Fehler zu machen". Laut Hamker hat schon der Schnellausstieg aus der Kernkraft gezeigt, dass "solche Sturzgeburten dem Wirtschaftsstandort schaden". Es sei keinem zu erklären, warum Deutschland seine weltweit sichersten Atomkraftwerke abschalte und dann Atomstrom aus dem Ausland einkaufe.

Hamker war am Dienstag als erste Frau an die Spitze des CDU-Wirtschaftsrats gewählt worden. Sie folgt in dem Amt auf Werner Bahlsen .

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 00:40 ET (04:40 GMT)