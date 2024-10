Neue Commerzbank-Chefin will sich nach Zukäufen umschauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp stellt Übernahmen in Aussicht, um das Wachstum von Deutschlands zweitgrößtem privaten Geldhaus trotz der wieder sinkenden Leitzinsen anzutreiben. "Wir können durch Zukäufe auch anorganisch wachsen", sagte Orlopp im Interview mit der Wirtschaftswoche. Vorstellbar seien Akquisitionen "zum Beispiel im Bereich der Vermögensverwaltung".

Dieses Segment hat die Commerzbank in den vergangenen Jahren bereits ausgebaut und in diesem Jahr die Mehrheit von knapp 75 Prozent an der Hamburger Investmenthaus Aquila Capital übernommen, die auf Sachwertanlagen wie erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastrukturprojekte spezialisiert ist. Außerdem erwarb das Frankfurter Institut eine Minderheitsbeteiligung an der Nixdorf Kapital mit Sitz in München.

"Wir konzentrieren uns bei weiteren Übernahmen darauf, unseren Kunden neue Dienstleistungen anzubieten", sagte Orlopp der Zeitung. Die Suche der Commerzbank nach Übernahmekandidaten beschränke sich aber nicht auf die Vermögensverwaltung. "Zugleich werden wir uns im Firmenkundengeschäft nach Zukäufen umschauen", sagte sie. Die "Coba"-Chefin betonte jedoch, dass "Übernahmen nicht der einzige Weg" seien, um weiter zu wachsen.

Bei der Direktbank-Tochter Comdirect sehe sie Potenzial. Zum einen gelinge es der Tochter "immer besser, mit bestehenden Kunden mehr Ertrag zu machen", sagte Orlopp. "Zum anderen steigen seit diesem Jahr auch wieder unsere Kundenzahlen." Allein im ersten Halbjahr habe Comdirect rund 100.000 neue Kunden gewonnen.

Orlopp, die vor zehn Jahren zur Commerzbank kam, amtiert seit dem 1. Oktober als Vorstandschefin des Frankfurter Instituts. Auf dem Posten löste sie Manfred Knof ab. Zudem ist Orlopp übergangsweise weiter als Finanzvorständin tätig, bis ihre Nachfolge für dieses Amt geregelt ist. Die Managerin war 2020 zur Finanzvorständin aufgestiegen.

