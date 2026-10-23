Moderna-Aktie bricht nach Impfstoffdaten ein – So reagiert die BioNTech-Aktie
Neue Daten zu einem Krebsimpfstoff sorgen an der Börse für deutliche Kursbewegungen. Dabei geraten nicht nur die direkt beteiligten Unternehmen in den Fokus der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien von Moderna sind am Donnerstag an der NASDAQ um 17,57 Prozent auf 202,63 US-Dollar eingebrochen. Nachbörslich geht der Abwärtstrend weiter: Es geht 3,67 Prozent auf 195,20 US-Dollar nach unten. Auch Titel von Konkurrent BioNTech gerieten unter Druck und büssten 1,77 Prozent auf 89,67 US-Dollar ein, nachbörslich belief sich das Minus auf weitere 0,75 Prozent auf 89 US-Dollar. Daten zu einem erwarteten personalisierten Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co. waren zuvor aufgeflogen, die eigentlich erst an diesem Wochenende veröffentlicht werden sollten.
Die Wall Street reagierte enttäuscht auf die Daten. Analyst Trung Huynh von der kanadischen Bank RBC schrieb, sie würden den hohen Erwartungen nicht gerecht. Auch wenn eine Zulassung wahrscheinlich erscheine, sei ein kommerzieller Erfolg weitaus weniger sicher.
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com