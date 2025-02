Neue Daten zu Konjunktur und Staatshaushalt erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt legt an diesem Dienstag Zahlen zu Konjunktur und Staatshaushalt im vergangenen Jahr vor. Nach vorläufigen Daten ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2024 um 0,2 Prozent zum Vorquartal geschrumpft. Während Staat und Verbraucher mehr Geld ausgaben, schwächelten die Exporte deutlich. Details zum Schlussquartal gibt die Behörde um 8.00 Uhr bekannt.

Wirtschaft schwach, Staatsfinanzen solide

Einen Lichtblick gab es nach erster Schätzung der Statistiker bei den Staatsfinanzen. Das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen betrug gemessen an der Wirtschaftsleistung 2,6 Prozent - wie schon im Vorjahr. Damit hielt Deutschland trotz Wirtschaftskrise die europäische Verschuldungsregel ein, die ein Haushaltsdefizit von maximal 3,0 Prozent erlaubt. Auch hier werden Details der Statistiker erwartet.

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer langen Krise. 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent, das zweite Jahr mit einem Minus in Folge. Es handelt sich damit um die längste Rezession seit mehr als 20 Jahren. Für 2025 ist kaum Besserung in Sicht: Die Bundesregierung und führende Ökonomen erwarten allenfalls ein Mini-Wachstum./als/DP/stw