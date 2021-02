Neue Daten zur Luftqualität - Gibt es Corona-Effekte?

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellt am Dienstag (10.00) neue Daten zur Luftqualität in Deutschland für das vergangene Jahr vor. Die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid (NO2) aus Diesel-Abgaben war zuletzt deutlich gesunken. Im Jahresmittel 2019 wurde der EU-Grenzwert in 25 Städten überschritten, nachdem es 2018 noch 57 Städte gewesen waren. Im Blick steht auch die Belastung mit Feinstaub . Einen besonderen Fokus legten die Experten des Umweltbundesamts außerdem darauf, welche Effekte die Corona-Pandemie auf den Schadstoffausstoß im Verkehr und anderen Bereichen hatte - vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr 2020./sam/DP/fba