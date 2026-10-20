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Lufthansa-Aktie dennoch tiefer: Flugplan für kommenden Sommer ausgebaut

Lufthansa-Aktie dennoch tiefer: Flugplan für kommenden Sommer ausgebaut

Der Lufthansa-Konzern hat für den kommenden Sommer einen erweiterten Flugplan zum Buchen freigeschaltet.

Werte in diesem Artikel
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Bei den Fluggesellschaften der Gruppe kommen zehn Langstrecken hinzu, zudem werden zahlreiche bekannte Ziele häufiger angeflogen, wie das Unternehmen mitteilte. Es handele sich um die umfassendste Programmerweiterung des Konzerns seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020.

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Schwerpunkte bleiben Strecken nach Nord- und Südamerika sowie Asien. Am größten deutschen Drehkreuz Frankfurt kommen ab März zwei zusätzliche Ziele in Japan in den Flugplan der Lufthansa. Zudem will Lufthansa ab dem 5. Mai 2027 als einzige europäische Airline dreimal wöchentlich direkt in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Ohio, Columbus, fliegen. Dem Portal "Aerotelegraph" zufolge garantiert dabei die lokale Wirtschaftsförderung einen Teil des Umsatzes. Die Verbindung nach Seattle wird von der Lufthansa auf die Tochtergesellschaft Discover verlagert.

Am Drehkreuz München fliegt Lufthansa ab August 2027 dreimal in der Woche nach Phoenix in US-Staat Arizona. Nach Neu-Delhi soll es eine zweite Verbindung geben sowie zusätzliche Flüge nach Bangalore, Sao Paulo und Singapur. Auch die übrigen Lufthansa-Gesellschaften bieten neue Flüge an. Der Sommerflugplan 2027 betrifft Flüge ab dem 28. März 2027. Am kommenden Sonntag (25.10.) tritt der Winterflugplan in Kraft.

Via XETRA notiert die Lufthansa-Aktie stellenweise 1,21 Prozent tiefer bei 7,018 Euro.

/ceb/DP/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

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13:06 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
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15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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