DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 +1,0%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.670 +0,9%Euro 1,1222 -0,2%Öl 107,7 -2,0%Gold 4.176 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
neue Dividendenpolitik

NORMA-Aktie: Profitabilität soll bis 2031 deutlich zunehmen

NORMA-Aktie: Profitabilität soll bis 2031 deutlich zunehmen

Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer NORMA Group will in den kommenden Jahren mit seiner neue Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
15.74 EUR 0.84 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen

Der um Währungseffekte bereinigte Umsatz soll im Zeitraum von 2026 bis 2031 im Schnitt um ein bis drei Prozent zulegen, wie der SDax-Konzern am Montag in Maintal mitteilte. Vom Erlös sollen bis 2031 bereinigt um Sondereffekte mehr als 10 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) übrigbleiben.

Werbung

Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 207,8 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von 3,7 Prozent. Die vollständigen Zahlen zum Quartal will das Unternehmen wie geplant am 3. November veröffentlichen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen.

Derweil will der NORMA-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu ausrichten. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses.

/mne/stk

MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Norma Group

Aktuelle NORMA Group Aktie News

Werbung

NORMA Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 NORMA Group SE Buy Warburg Research
20.08.26 NORMA Group SE Hold Warburg Research
12.08.26 NORMA Group SE Kaufen DZ BANK
12.08.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.