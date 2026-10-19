DAX 25.346 -1,1%ESt50 6.147 -0,9%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,97 +2,7%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.936 +1,2%Euro 1,1203 -0,3%Öl 107,1 -2,5%Gold 4.174 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
neue Dividendenpolitik

NORMA-Aktie trotzdem schwächer: Profitabilität soll bis 2031 deutlich zunehmen

NORMA-Aktie trotzdem schwächer: Profitabilität soll bis 2031 deutlich zunehmen

Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer NORMA Group will in den kommenden Jahren mit seiner neuen Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
15.74 EUR 0.84 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen

Der um Währungseffekte bereinigte Umsatz soll im Zeitraum von 2026 bis 2031 im Schnitt um ein bis drei Prozent zulegen, wie der SDAX-Konzern am Montag in Maintal mitteilte. Vom Erlös sollen bis 2031 bereinigt um Sondereffekte mehr als 10 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) übrigbleiben. Zudem kündigte der Konzern an, ab dem kommenden Jahr weniger an die Aktionäre auszuschütten. Via XETRA fällt die NORMA-Aktie zeitweise um 2,99 Prozent auf 14,94 Euro.

Werbung

Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 207,8 Millionen Euro und eine operative Marge von 3,7 Prozent. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen. Demnach dürfte der Umsatz in diesem Jahr stagnieren oder allenfalls um bis zu zwei Prozent wachsen. Dabei sollen 2 bis 4 Prozent des Erlöses als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben. Die vollständigen Zahlen zum dritten Jahresviertel will NORMA wie geplant am 3. November veröffentlichen.

Der Konzern will sein weltweites Produktions- und Standortnetzwerk umbauen, um etwa Anlagen besser auszulasten. So will das Unternehmen seine Produktion in Mexiko bündeln. Die NORMA Group hatte im vergangenen Jahr bereits zwei Werke in China geschlossen und wollte bis 2028 zuletzt rund 400 Stellen weltweit streichen. Gleichzeitig aber stärke das Unternehmen den Shared-Service-Standort im serbischen Novi Sad, hieß es.

Ein weiterer Fokus liegt auf Europa. Die bestehenden neun Produktionsstandorte wiesen derzeit eine strukturelle Unterauslastung auf, teilte NORMA weiter mit. Deshalb werde der Konzern die Produktion stärker bündeln und die Fertigung auf weniger Standorte konzentrieren. Diese Maßnahmen sollen ab 2031 jährlich ein zusätzliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 20 bis 30 Millionen Euro bringen.

Werbung

Auch will NORMA im Rahmen eines Umbauprogramms seine Kosten senken. Dazu vereinfacht der Konzern unter anderem seine Organisation und standardisiert und automatisiert zentrale Prozesse. Ende September teilte der Konzern mit, im Zuge des Konzernumbaus den Vorstand zu verkleinern. Nach dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts richtet NORMA sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus. Insgesamt wollen die Maintaler die operativen jährlichen Kosten bis 2031 um 70 bis 90 Millionen Euro senken.

Derweil richtet der NORMA-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu aus. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Möglich seien auch Aktienrückkäufe. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses.

/mne/men/stk

MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Norma Group

Aktuelle NORMA Group Aktie News

Werbung

NORMA Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 NORMA Group SE Buy Warburg Research
20.08.26 NORMA Group SE Hold Warburg Research
12.08.26 NORMA Group SE Kaufen DZ BANK
12.08.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.