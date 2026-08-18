Netflix beleuchtet Schumachers Karriere: WM-Triumph und Drama - Aktie im Plus
Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht am 2. Oktober eine neue Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.
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"Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" blickt auf die Saison 1994 zurück, in der der damals 25-Jährige seinen ersten von insgesamt sieben Titeln gewann.
Im Mittelpunkt soll Schumachers Weg vom Außenseiter zum Weltmeister stehen. Die Saison war geprägt von sportlichen Erfolgen, Manipulationsvorwürfen gegen sein Team Benetton und tragischen Ereignissen. Dazu gehörten die tödlichen Unfälle des Österreichers Roland Ratzenberger und des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna.
Weggefährten erinnern sich
Auch Schumachers damalige Freundin und heutige Ehefrau Corinna kommt zu Wort. Zudem erinnern sich unter anderem der frühere Benetton-Teamchef Flavio Briatore, Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sowie die ehemaligen Fahrer David Coulthard und Schumachers Manager Willi Weber.
Die Dokumentation thematisiert auch die Anfänge der sogenannten "Schumi-Mania" in Deutschland. Schumacher setzte sich im Saisonfinale im australischen Adelaide mit einem Punkt Vorsprung gegen den Briten Damon Hill durch - auch dieses Rennen wurde kontrovers diskutiert.
Die Netflix-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,13 Prozent höher bei 77,87 US-Dollar.
/wma/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
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