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Neue Doppelspitze beim Online-Broker Flatexdegiro: Finanzvorstand wird Co-Chef

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flatexDEGIRO AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - flatexDEGIRO bekommt eine Doppelspitze. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim Onlinebroker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit.

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Janos werde in seiner neuen Funktion die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts übernehmen, hieß es weiter. Behrens soll die Aktivitäten mit Geschäftskunden (B2B)-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten leiten.

Mit der neuen Doppelspitze wird zugleich die Funktion des Finanzvorstands frei. Die Nachfolge hat Flatexdegiro bereits geregelt. Diesen Posten soll nun Thomas Lindner übernehmen, der bereits seit 2012 im Unternehmen ist und seitdem diverse Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen hat. Seine Bestellung in den Vorstand stehe noch unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)./tav/stk

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Datum Rating Analyst
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG

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