Neue EU-Regeln geben Pauschalreisenden mehr Rechte

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Pauschalreisende sollen wegen neuer EU-Regeln im Falle von Stornierungen künftig mehr Rechte haben. Die Mitgliedstaaten stimmten laut einer Mitteilung einem mit dem EU-Parlament ausgehandelten Rechtstext final zu.

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Mit den Neuregelungen werden etwa Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Müssen Reisende etwa wegen "höherer Gewalt" stornieren, darf der Reiseveranstalter keine Stornogebühren verlangen und muss die Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen leisten. Zwar können auch Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen. Laut Mitteilung müssen die Gutscheine mindestens den Wert der sonst fälligen Erstattung haben, mindestens zwölf Monate gültig und einmal übertragbar sein.

Die Regeln schreiben den Anbietern zudem klar vor, welche Informationen sie Reisenden etwa zu Stornogebühren, aber auch Barrierefreiheit oder Zahlungsmodalitäten zur Verfügung stellen müssen.

Die Mitgliedstaaten haben knapp zweieinhalb Jahre Zeit, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu gießen./tre/DP/zb