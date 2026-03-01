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Neue EU-Zollbehörde kommt nach Lille

25.03.26 14:40 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die neue EU-Zollbehörde ist künftig im nordfranzösischen Lille ansässig. Von dort aus sollen rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zollmaßnahmen koordinieren und die Arbeit der nationalen Zollbehörden in der gesamten Europäischen Union unterstützen. Darauf verständigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments in Brüssel. Das Startdatum der sogenannten EUCA (European Union customs authority) blieb zunächst offen.

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Die Einrichtung der neuen EU-Zollbehörde ist Teil der Reform der Zollunion der Staatengemeinschaft. Ziel ist es den Angaben nach, dem durch wachsende Handelsströme und zersplitterte nationale Zollsysteme entstehenden großem Druck zu begegnen. Auch der rasche Anstieg des Online-Handels und sich wandelnde geopolitische Realitäten trügen dazu dabei.

Als Standorte für die neue EUCA beworben hatten sich außerdem das belgische Lüttich, Zagreb in Kroatien, Italiens Hauptstadt Rom, der niederländische Regierungssitz Den Haag, Polens Hauptstadt Warschau, Porto im Norden Portugals sowie Rumäniens Hauptstadt Bukarest und das spanische Malaga./rdz/DP/stw