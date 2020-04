Neue Exportbeschränkungen lassen medizinische Güter in China stranden

Von Kate O'Keeffe, Liza Lin und Eva Xiao

HONGKONG (Dow Jones)--Wegen neuer Exportbeschränkungen in China können bestimmte Gesichtsmasken, Testkits und andere medizinische Geräte, die zur Bekämpfung des Coronavirus dringend benötigt werden, nicht in die USA verschifft werden. Das geht aus Memos von Diplomaten und Unternehmen hervor. Es gibt große Mengen wichtiger Schutzausrüstung und anderer medizinischer Güter in Lagerhäusern in ganz China, die nicht die notwendige offizielle Freigabe erhalten können, wie einige Zulieferer und Zwischenhändler sagten.

Der Medizintechnikhersteller Perkinelmer mit Sitz in Massachusetts beispielsweise kann 1,4 Millionen Testkits für Covid-19, die durch das neue Coronavirus verursachte Krankheit, von seiner Fabrik in Suzhou aus nicht versenden, weil ihm eine Zertifizierung fehlt, die nach den neuen Vorschriften erforderlich ist. Das geht aus einem Memo des Außenministeriums her, das vom Wall Street Journal überprüft wurde.

Ein Vizebürgermeister der Stadt Shanghai sagte dem in Minnesota ansässigen Mischkonzern 3M, dass die Stadt "sich bei ihren Bemühungen zur Covid-19-Prävention auf die lokal produzierten N-95-Atemschutzmasken von 3M verlässt und keine praktikablen Alternativen hat", wie es in einem zweiten Memo heißt. Der Beamte "signalisierte, dass für die Aufhebung der Beschränkungen für den Vertrieb der Masken des Unternehmens Anweisungen aus Peking erforderlich wären".

Perkinelmer erklärte, man arbeite mit der chinesischen Regierung zusammen, um die Genehmigung für die Testkits zu erhalten. 3M sagte, dass das Unternehmen Lieferungen aus China erhalten habe und daran arbeite, mehr zu koordinieren, obwohl weniger Flugzeuge als üblich zur Verfügung stünden.

Die Richtlinien wurden in diesem Monat eingeführt und chinesische Beamte haben erklärt, sie sollten die Qualität der exportierten medizinischen Produkte sicherstellen und dafür sorgen, dass die benötigten Waren nicht aus China verschifft werden. Stattdessen haben sie jedoch Engpässe in einer Zeit des dringenden Bedarfs geschaffen, wie von Zulieferern und Zwischenhändlern zu hören und in den Memos des Außenministeriums zu lesen war.

Chinas Politik hat "etablierte Lieferketten für medizinische Produkte unterbrochen, gerade als diese Produkte für die globale Antwort auf Covid-19 am dringendsten benötigt wurden", heißt es in einem der Memos, die diese Woche verschickt wurden.

US-Außenministerium reagiert nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA und in anderen Ländern steigt sprunghaft an und liegt weltweit bei über zwei Millionen. Überall in den USA in Krankenhäusern und Kommunalverwaltungen, so wie in vielen anderen Ländern auch, fehlen Masken und Beatmungsgeräte zur Behandlung von Patienten, zum Schutz des medizinischen Personals und zum Anlegen von Notvorräten.

Auf die Beschwerden über Exportprobleme angesprochen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Mittwoch Reportern in Peking, China wolle die Qualität der exportierten Medizinprodukte angesichts ihrer Wichtigkeit sicherstellen. "Länder auf der ganzen Welt sind alle auf der Jagd nach medizinischer Ausrüstung, was eine große Herausforderung für Chinas Bemühungen um Qualitätskontrolle und Regulierung des Exports darstellt", teilte die chinesische Botschaft in Washington mit.

China ist als Lieferant fast unersetzlich, das Land fertigt nach Angaben des Peterson Institute for International Economics mehr als 40 Prozent der weltweiten Importe von Masken, Handschuhe, Schutzbrillen, Mundschutz und medizinischer Bekleidung.

In den vergangenen Wochen hatten die USA eine "Task Force" aus Diplomaten in China eingerichtet, um amerikanischen Unternehmen, Bundesstaaten und der Bundesregierung bei der Beschaffung und dem Versand medizinischer Hilfsgütern wie Masken, Handschuhen und Beatmungsgeräten in die USA zu helfen, sagten informierte Personen Leute, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Eine dieser Personen sagte, es gebe Anzeichen dafür, dass die Lieferengpässe etwas nachließen.

