DocMorris-Aktie im Minus: Jefferies senkt auf 'Hold' und hebt Kursziel an
Jefferies hat das Kursziel für DocMorris angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf abgestuft.
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Das Analysehaus hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist.
Die DocMorris-Aktie verliert am Mittwoch an der SIX zeitweise 2,05 Prozent auf 10,05 Franken.
/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
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NEW YORK (dpa-AFX)
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)