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DocMorris-Aktie im Minus: Jefferies senkt auf 'Hold' und hebt Kursziel an

DocMorris-Aktie im Minus: Jefferies senkt auf 'Hold' und hebt Kursziel an

Jefferies hat das Kursziel für DocMorris angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10.58 EUR -0.25 EUR -2.31 %
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Das Analysehaus hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist.

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Die DocMorris-Aktie verliert am Mittwoch an der SIX zeitweise 2,05 Prozent auf 10,05 Franken.

/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Tobias Zeit 2016 / DocMorris

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DatumRatingAnalyst
08:01 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
20.08.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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