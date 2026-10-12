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Neue Fluglinie verbindet Ostfriesland mit Dänemark

EMDEN (dpa-AFX) - Mit einer neuen Flugverbindung können Geschäftsreisende künftig vom ostfriesischen Emden bis ins dänische Esbjerg reisen. Der Flugbetrieb mit Verbindungen dreimal wöchentlich starte am 13. Oktober, teilte die Fluggesellschaft Lygg mit. Das neue Angebot richtet sich demnach insbesondere an Unternehmen aus der Offshore- und der Energiewirtschaft. Emden in Ostfriesland und Esbjerg an der dänischen Westküste sind wichtige Standorte etwa für die Offshore-Windkraftindustrie.

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"Mit der neuen Verbindung nach Esbjerg bieten wir Unternehmen und ihren Mitarbeitenden eine attraktive Alternative zu zeitaufwendigen Reisen auf dem Landweg und stärken gleichzeitig Emdens Rolle als wichtigen Standort für die Offshore- und Energiewirtschaft", sagte Ines Reinema, Prokuristin der Flugplatz Emden GmbH, in einer Mitteilung.

Zwischenstopps in Groningen möglich

Der Flugplan sieht pro Woche Abflüge dienstags, mittwochs und donnerstags vor. Die Flüge sollen entweder direkt oder mit einem Zwischenstopp im benachbarten Groningen in den Niederlanden erfolgen. Auf den Verbindungen wird ein Flugzeug mit 19 Sitzplätzen eingesetzt.

Lygg-Chef Roope Kekäläinen erwartet eine Nachfrage nach der neuen Verbindung. "Wir sehen einen klaren Reisebedarf zwischen Emden und Esbjerg. Genau solche Bedarfe zusammenzuführen, ermöglicht es uns, Verbindungen zu schaffen, die sonst nicht zustande kommen würden."

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Lygg betreibt seit August bereits eine Flugverbindung zwischen Groningen und Esbjerg. Mittelfristig plant Lygg ein sogenanntes Nordsee-Netzwerk aufzubauen und weitere Regionalflughäfen in seinen Flugplan aufzunehmen./len/DP/zb

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