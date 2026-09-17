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Neue GPU-Preisrunde

Nebius-Aktie springt hoch: Was die zweite GPU-Preiserhöhung binnen weniger Monate für Anleger bedeutet

Nebius-Aktie springt hoch: Was die zweite GPU-Preiserhöhung binnen weniger Monate für Anleger bedeutet

Ab dem 1. Oktober verlangt Nebius deutlich mehr für gemietete NVIDIA-Rechenleistung, und der Markt reagiert bereits jetzt deutlich.

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  • Zweite Preisrunde bei Nebius binnen weniger Monate setzt ein Signal für den GPU-Markt
  • Wettbewerber CoreWeave profitiert ohne eigene Ankündigung
  • Ab Oktober muss sich zeigen, wie große die Preissetzungsmacht wirklich ist
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Nebius, ein Anbieter von Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen, will die Mietpreise für NVIDIA-Grafikprozessoren ab dem 1. Oktober 2026 erneut deutlich anheben. Für Anleger wirft der Schritt die Frage auf, wie belastbar die Preissetzungsmacht der KI-Cloud-Anbieter ist.

Nebius erhöht Preise erneut

Nebius plant laut Medienberichten, ab dem 1. Oktober 2026 die Mietpreise für NVIDIA-Grafikprozessoren anzuheben. Details zu Höhe und betroffenen GPU-Modellen sowie Vertragsarten wurden zunächst nicht spezifiziert, auf Reddit berichtet ein Kunde jedoch von einer erhaltenen Mail mit den Preisanpassungen. Demnach soll der Preis für eine GPU-Stunde des NVIDIA H100 von 3,85 US-Dollar auf 4,50 US-Dollar steigen, beim H200 beträgt der neue Preis 5,40 US-Dollar, nach zuvor 4,50 US-Dollar. Ebenfalls deutlich teurer wird die GPU-Stunde beim NVIDIA B200, sie kostet ab Oktober 8,50 US-Dollar statt 7,15 US-Dollar, beim B300 steigt der Preis von 7,85 US-Dollar auf 9,50 US-Dollar. Die neuen Preise spiegeln damit Erhöhungen um 16,9 bis 21 Prozent wider.

Für Nebius ist es bereits die zweite Preisanpassungsrunde binnen weniger Monate: Schon im Mai 2026 hatte der Anbieter die On-Demand-Rate für H100-Grafikprozessoren von 2,95 auf 3,85 US-Dollar pro Stunde angehoben, ein Plus von rund 29 Prozent, während die Preise für präemptierbare Kapazität sogar um 51 Prozent stiegen.

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Nebius-Aktie zieht an - Sektoreffekt bei CoreWeave-Aktie

An der NASDAQ reagiert die Nebius-Aktie am Donnerstag vorbörslich zeitweise mit einem Sprung um 8,8 Prozent auf 227,81 US-Dollar. Bereits im nachbörslichen Handel hatte die Aktie auf die Ankündigung hin deutlich zugelegt, was zeigt, wie stark Anleger steigende GPU-Mieten als Signal für anhaltenden Kapazitätsdruck und robuste Nachfrage nach Rechenleistung werten.

Auch die Aktie von CoreWeave, ebenfalls ein Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur, profitiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel von der Ankündigung und legt zeitweise um 5,67 Prozent auf 88,08 US-Dollar zu, obwohl das Unternehmen selbst keine eigene Preiserhöhung verkündet hat.

Preiserhöhung als Signal an den Markt und an Anleger

Für den Markt ist die Preiserhöhung vor allem ein Signal dafür, dass Nebius es sich zutraut, für knappe KI-Rechenleistung mehr Geld zu verlangen. Das spricht für eine Nachfrage, die stark genug ist, um höhere Preise durchzusetzen – und damit für wachsende Preissetzungsmacht in einem der derzeit wichtigsten Segmente der Tech-Branche.

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Für Anleger ist das zunächst eine gute Nachricht: Steigt der Erlös je GPU, kann Nebius mit derselben Rechenkapazität mehr Umsatz erwirtschaften. Gelingt es zugleich, die Auslastung hoch zu halten, könnte sich der Effekt auch in den Margen bemerkbar machen.

Entscheidend wird daher, was nach dem 1. Oktober passiert. Anleger sollten insbesondere beobachten, wie stark die tatsächlich erzielten Erlöse je GPU steigen und ob die Nachfrage trotz der höheren Preise stabil bleibt. Wenn Nebius höhere Preise durchsetzen kann, ohne Auslastung und Wachstum zu opfern, wäre das ein wichtiger Beleg für seine Preissetzungsmacht. Muss das Unternehmen dagegen Kunden mit Rabatten bei der Stange halten, dürfte der vermeintliche Preishebel deutlich weniger wert sein.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: jackpress / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
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