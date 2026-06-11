Der S&P 500 markierte kürzlich historische Höchststände, wird jedoch operativ von nur wenigen Technologie-Schwergewichten getragen - das birgt Risiken. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus HUGO BOSS: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns. Siemens Energy-Aktie führt den DAX an: Wende nach zwei Verlusttagen. Broadcom-Schock verdaut? Aktien von AMD, Intel, Micron & Co. wieder auf der Gewinnerstraße. Trump verschärft Ton gegenüber Iran: Drohung um Kontrolle der Ölvorkommen sorgt für Aufsehen. Tesla: Warum dieser Analyst glaubt, Tesla habe das "Self-Driving-Puzzle" gelöst.

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