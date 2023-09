NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien tiefer: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Neue Impfsaison

Mit der Ausgabe des an die aktuellen Virusvarianten angepassten Impfstoffs von BioNTech soll am heutigen Montag die Corona-Impfsaison starten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wollte sich am Vormittag zur Corona-Lage vor dem Herbst äußern - ebenso wie der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade.

Erwartet werden für die Impfsaison in den kommenden Wochen insgesamt 14 Millionen Dosen des BioNTech-Präparats, das an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst ist. Hinzu kommen das angepasste Präparat des US-Herstellers Moderna, das erst am Freitag für Europa zugelassen wurde, sowie ein angepasster Impfstoff des Herstellers Novavax.

Offen ist allerdings, wie sich die Nachfrage nach der Corona-Impfung entwickeln wird. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte zuletzt Auffrischimpfungen nur besonders gefährdeten Gruppen empfohlen, unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen.

Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg rechnet nicht mit einer großen Nachfrage nach den angepassten Präparaten. "Die neueste Virus-Variante scheint nach allem, was uns bekannt ist, keine anderen Verläufe erwarten zu lassen als bisher", teilte der Verband mit.

Dennoch lässt sich das Ausmaß der Corona-Welle in Herbst und Winter kaum vorhersagen. Doch generell rechnen Fachleute wegen des Personalmangels und der saisonalen Infektionswellen mit anderen Erregern wie etwa Grippe oder Erkältungen mit einer starken Belastung des Gesundheitswesens.

BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln - Geldspritze von CEPI

Das Biotechunternehmen BioNTech will einen mRNA-Impfstoff gegen das MPox-Virus entwickeln.

Von der internationalen Impfinitiative CEPI wird BioNTech dabei im Zuge einer Partnerschaft mit bis zu 90 Millionen Dollar unterstützt, wie der Mainzer Konzern am Montag mitteilte. Eine klinische Studie der Phase-1/2 für das Impfstoffprogramm gegen das ehemals als Affenpocken bekannte Virus befindet sich in Vorbereitung. Im vergangenen Jahr hatte ein Ausbruch von Affenpocken in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte deshalb den internationalen Gesundheitsnotstand, im Mai 2023 wurde dieser wieder aufgehoben.

Mpox sind eine in der Regel mild verlaufende Virusinfektion. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Die Viruserkrankung tritt hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und nur sehr selten andernorts, was die damaligen Ausbrüche in Europa ungewöhnlich machte. Zur Impfung gegen Mpox empfiehlt die Ständige Impfkommission Stiko bisher das Vakzin Imvanex von Bavarian Nordic, das ursprünglich zum Schutz vor Pocken zugelassen wurde. Die BioNTech-Aktien verlieren an der NADSAQ zeitweise 2,64 Prozent auf 110,07 US-Dollar, während sich die Moderna-Papiere 5,04 Prozent leichter bei 108,81 US-Dollar zeigen. Die Novavax-Aktien notieren derweil 0,91 Prozent tiefer bei 7,61 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX) / Frankfurt (Reuters)