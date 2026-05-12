DAX24.109 +0,6%Est505.849 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -2,6%Nas26.265 +0,7%Bitcoin67.952 -0,9%Euro1,1711 -0,3%Öl107,3 -0,4%Gold4.686 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Nebius, Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All
Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Neue Impulse

RENK und HENSOLDT treiben Digitalisierung der Verteidigung voran - auch Aktien von Rheinmetall & TKMS im Blick

13.05.26 15:56 Uhr
Rüstung im Umbruch: RENK und HENSOLDT als Treiber der Digitalisierung? - auch Aktien von Rheinmetall und TKMS im Blick | finanzen.net

Deutsche Rüstungsaktien wie RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS bleiben dank neuer KI- und Rüstungsprojekte im Fokus - bei gleichzeitig hoher Volatilität an den Börsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
21,85 EUR -0,22 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
73,42 EUR 1,18 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
181,42 EUR -6,94 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
43,05 EUR -1,71 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.112,40 EUR -50,40 EUR -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
72,10 EUR -2,30 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rüstungsaktien bleiben durch KI- und Digitalprojekte im Fokus
• RENK & HENSOLDT treiben autonome Verteidigungstechnologien voran
• Hohe Kursdynamik sorgt weiter für starke Schwankungen

Die deutschen Rüstungsaktien bleiben im Fokus der Anleger. Dabei zeigen sich die Kurse von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS zuletzt volatil. Am heutigen Mittwoch kommt es zu teilweisen massiven Abwärtsbewegungen: So verliert die Aktie von Rheinmetall 5,03 Prozent auf 1.103,60 Euro, während RENK-Titel 3,90 Prozent auf 42,39 Euro verlieren. Und auch bei TKMS dominieren die Bären und schicken den Titel zeitweise 3,36 Prozent auf 72,20 Euro ins Minus. Auch für HENSOLDT geht es um leichte 0,31 Prozent auf 71,26 Euro abwärts.

Dabei handelt es sich bei den Kursabschlägen vermutlich um Gewinnmitnahmen - zusätzlich sorgen neue Technologieprojekte für Aufmerksamkeit in der Branche. Besonders RENK und HENSOLDT treiben derzeit die Modernisierung militärischer Systeme voran.

RENK arbeitet an autonomen Militärfahrzeugen der US-Armee

Laut einer Pressemitteilung von RENK America vom gestrigen Dienstag entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit BAE Systems und Forterra autonome Fähigkeiten für das Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) der U.S. Army. Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte "Drive-by-Wire"-System des HMPT-Getriebes, das die Grundlage für autonomes Fahren militärischer Kettenfahrzeuge schaffen soll.

Die Technologie ermöglicht es, autonome Systeme ohne größere Umbauten in bestehende Fahrzeuge zu integrieren. Neben dem AMPV könnten künftig auch der Bradley-Schützenpanzer, die M109-Paladin-Haubitze oder das Raketenwerfersystem M270 MLRS von der Technik profitieren.

"Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die sich in der Praxis bewähren", erklärte Corey Johnson, CEO von RENK America. "Die Nutzung bereits eingeführter und bewährter Systeme ist der richtige Weg, Entwicklungen zu beschleunigen und unnötige Risiken zu vermeiden." Nach Angaben des Unternehmens kommen die HMPT-Getriebe bereits heute in sämtlichen mittelschweren Kettenfahrzeugen der U.S. Army zum Einsatz.

HENSOLDT setzt auf KI und datengetriebene Kriegsführung

Auch HENSOLDT baut seine technologische Position weiter aus. Laut einer aktuellen Pressemitteilung vom Dienstag hat der Rüstungselektronik-Spezialist ein Memorandum of Understanding mit IBM Deutschland unterzeichnet. Ziel ist die Weiterentwicklung der Plattform "MDOcore" für sogenannte "Software-Defined Defence"-Anwendungen.

Die Software soll Sensordaten aus unterschiedlichen militärischen Systemen zusammenführen, analysieren und mithilfe künstlicher Intelligenz operative Handlungsempfehlungen liefern. Dabei setzt HENSOLDT auf Cloud-Technologien, Datenfusion und automatisierte Mustererkennung.

"Software-Defined Defence erfordert leistungsfähige Software- und Datenarchitekturen, die sich flexibel in komplexe und souveräne Verteidigungssysteme integrieren lassen", sagte Sven Heursch, Chief Digital Officer von HENSOLDT. Durch die Zusammenarbeit mit IBM wolle das Unternehmen Entwicklungszeiten verkürzen und Risiken reduzieren.

IBM Deutschland liefert dabei unter anderem Technologien aus der watsonx-Plattform sowie militärisch erprobte IT-Lösungen. Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland, erklärte: "Durch diese tiefe, domänenübergreifende Datenintegration entfaltet MDOcore sein volles Potenzial und wird zu einem entscheidenden Enabler für informationsbasierte Einsatzführung."

Was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger bleibt der Verteidigungssektor trotz der zuletzt hohen Bewertungen spannend. Die aktuellen Projekte von RENK und HENSOLDT zeigen, dass sich die Branche zunehmend von klassischen Waffenplattformen hin zu softwarebasierten, vernetzten und autonomen Systemen entwickelt. Gerade Themen wie künstliche Intelligenz, Datenfusion und autonome Militärfahrzeuge könnten in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen. Gleichzeitig bleibt der Sektor wegen seiner starken Kursanstiege anfällig für Rückschläge und Gewinnmitnahmen. Langfristig setzen viele Investoren jedoch weiterhin auf steigende Verteidigungsausgaben in Europa und den USA - wovon deutsche Rüstungsunternehmen wie RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS profitieren könnten.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: RENK Group AG, HENSOLDT

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.05.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
08.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
08.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
08.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
08.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen