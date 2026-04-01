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Neue Iran-Sanktionen: 'Finanzielles Äquivalent zu Bombenangriffen'

15.04.26 21:18 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der festgefahrenen Situation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat die US-Regierung der Führung in Teheran mit weiteren Sanktionen gedroht. So könnten beispielsweise Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und Länder verhängt werden, die weiterhin iranisches Öl kaufen oder iranische Vermögenswerte verwalten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Die Iraner sollten wissen, dass dies das finanzielle Äquivalent zu den Bombenangriffen ist."

Die USA haben bereits eine ganze Reihe von Sanktionen gegen den Iran und die politische Führung in Teheran verhängt. Nach den iranischen Angriffen auf Nachbarländer seien nun auch die Golfstaaten stärker als bisher dazu bereit, die Sanktionen gegen den Iran zu unterstützen und die Finanzströme zu stoppen, sagte Bessent.

Derzeit herrscht eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Über eine Verlängerung der Feuerpause und die Wiederaufnahme der Gespräche zur dauerhaften Beilegung des Konflikts wird derzeit verhandelt./dde/DP/he