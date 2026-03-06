DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.458 +1,0%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Neue israelische Drohungen gegen künftigen Chamenei-Nachfolger

08.03.26 10:57 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat vor der Wahl eines Nachfolgers des getöteten iranischen Staatsführers Ajatollah Ali Chamenei erneut gedroht, dass auch dieser nicht sicher sei. "Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht", hieß es in einem Post auf Farsi auf der Plattform X. Die Warnung gelte für alle, die planten, an dem Treffen zur Wahl eines Nachfolgers Chameneis teilzunehmen.

Gemäß der iranischen Verfassung bestimmt der Expertenrat, ein Gremium aus 88 Geistlichen, das neue Staatsoberhaupt. Einem iranischen Bericht zufolge wurde über die Nachfolge des getöteten Religionsführers bereits Konsens erzielt. "In den ersten Stunden nach dem Märtyrertod des Führers trat der Expertenrat zusammen, und die Mehrheit einigte sich auf einen einzigen Kandidaten, der dem Präsidium der Versammlung mitgeteilt wurde", sagte ein Mitglied des Expertenrats nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr.

Chameneis Sohn gilt als wichtiger Kandidat

Chamenei war bei einem Angriff auf sein Anwesen am ersten Tag des Krieges ums Leben gekommen. Über sein Schicksal herrschte stundenlang Ungewissheit. In den Tagen danach hatte Israel bereits gewarnt, dass der noch zu bestimmende Nachfolger Chameneis auch getötet werden würde.

Nach unbestätigten Berichten gelten Modschtaba Chamenei, der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Chomeini, der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Weder der 56 Jahre alte Modschtaba noch der 53-jährige Hassan verfügen jedoch über den in der Verfassung geforderten Rang eines Großajatollahs./czy/DP/zb