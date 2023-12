Ryanair-Aktie etwas fester: Ryanair bietet für Sommerflugplan drittes Flugzeug an Flughafen Hahn an

Neue Jobs

Die irische Fluggesellschaft Ryanair stationiert zum Sommerflugplan 2024 ein drittes Flugzeug am Flughafen Hahn im Hunsrück.

Damit würden 30 neue Jobs in der rheinland-pfälzischen Region geschaffen und mehr als 1000 Arbeitsplätze unterstützt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ab April wird Europas größte Direktfluggesellschaft ab Hahn 32 Destinationen anbieten, darunter vier neue Sommerziele mit dem marokkanischen Agadir und den Städten Lamezia, Pescara und Rom in Italien.

Ryanairhatte sich in der Corona-Krise stark aus dem deutschen Markt zurückgezogen und danach sein Wachstum vor allem außerhalb der deutschen Grenzen organisiert. Auch das ausgeweitete Angebot für den kommenden Sommer bliebt hinter der früheren Präsenz des Billigfliegers am Hahn zurück. Airline-Chef Eddie Wilson erneuerte seine Kritik an den aus seiner Sicht zu hohen Steuern und Gebühren in Deutschland. Dies habe zu höheren Ticketpreisen und einem geringeren Flugangebot für die Passagiere geführt.

Die Ryanair-Aktie steigt in Dublin zeitweise um 0,21 Prozent auf 19,07 Euro.

