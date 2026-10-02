Deutsche Telekom-Aktie im KI-Check: BofA sieht Chancen trotz zunehmendem Preisdruck

Neue KI-Gewinner?

02.10.26 03:21 Uhr

Europäische Telekomanbieter könnten laut Bank of America von KI in Vertrieb und Kundenbindung profitieren, obwohl KI-Agenten Verbrauchern Preisvergleiche erleichtern.

BofA sieht KI-Chancen für Telekomanbieter in Vertrieb und Kundenbindung

Deutsche Telekom hält am 5. Oktober 2026 einen AI Investor Day ab

Vodafone nutzt KI bereits in Kundenservice und Beschaffung

KI-Agenten erhöhen den Wettbewerbsdruck

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Europäische Telekommunikationsanbieter könnten von einem breiten KI-Einsatz in Vertrieb und Kundenbindung profitieren, obwohl KI-Agenten Verbrauchern das Finden günstigerer Tarife erleichtern. Das haben Analysten der Bank of America (BofA) laut dem Finanzportal Investing.com mitgeteilt. Demnach gibt es Meldungen über KI-Agenten, die Telekompakete recherchieren und Anbieter kontaktieren, um für Kunden bessere Konditionen auszuhandeln. Solche Werkzeuge könnten den Druck auf die Netzbetreiber erhöhen, weil sich Preise leichter vergleichen und Anbieter leichter wechseln lassen. Preisarbitrage prägt die europäischen Telekommärkte den Analysten zufolge allerdings seit rund 15 Jahren, getrieben von Neueinsteigern wie Iliad und dem Wachstum virtueller Mobilfunkanbieter. Verbraucher achten demnach schon jetzt stark auf Preise, während Bündel aus Festnetz und Mobilfunk sowie Zusatzdienste Dritter die Kundenabwanderung verringern können. Die Verbreitung der eSIM-Technologie habe den Wechsel nahezu reibungslos gemacht, was den Bedarf für etablierte Anbieter erhöhe, selbst auf KI zu setzen. BofA sieht Möglichkeiten, mit der Technologie den Verkauf zu verbessern, tiefere Kundeneinblicke zu gewinnen und Abonnenten mit personalisierten Auf- oder Abstufungsangeboten anzusprechen, um Abwanderung zu verhindern.

Preisabstände zeigen unterschiedliche Anfälligkeit

Die BofA-Analysten machen anhand von Preisabständen fest, wo Betreiber stärker exponiert sind. Im Mobilfunk liegen die Einstiegstarife der etablierten Anbieter in der Schweiz, Frankreich und Norwegen um 20 Prozent, 14 Prozent und 11 Prozent unter dem durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) im zweiten Quartal, was das Risiko erhöht, dass Bestandskunden auf günstigere Tarife wechseln. Der Preisdruck durch Wettbewerber ist in den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien am höchsten, wo Herausforderer Rabatte von 71 Prozent, 66 Prozent und 53 Prozent gegenüber den Preisen im Bestandsgeschäft der etablierten Anbieter bieten. In Finnland und Italien liegen die Rabatte der Herausforderer bei jeweils 7 Prozent. Die größte Gesamtanfälligkeit im Mobilfunk sehen die Analysten auf Basis von Herausforderer-Preisen, Wechselrisiko auf günstigere Tarife und inländischem Dienstleistungsumsatz bei KPN, Swisscom und Virgin Media O2. Deutsche Telekom, Orange France und Vodafone Deutschland weisen eine begrenztere Anfälligkeit auf. Im Festnetz-Breitband besteht das höchste Risiko eines Wechsels auf günstigere Tarife in den Niederlanden und Großbritannien, wo einfache Tarife der etablierten Anbieter 52 Prozent und 51 Prozent unter dem ARPU des zweiten Quartals liegen. Die größten Rabatte der Herausforderer gibt es dort in den Niederlanden, Großbritannien und Italien mit 59 Prozent, 54 Prozent und 50 Prozent. Die höchste Gesamtanfälligkeit im Breitband haben KPN, Virgin Media O2 und Orange France, während Deutsche Telekom, Telia und Telenor in der Preisanalyse besser positioniert sind. Kursziele oder Anlageempfehlungen zu einzelnen Aktien nennt der Bericht nicht.

Deutsche Telekom lädt zum AI Investor Day

Die Deutsche Telekom veranstaltet am 5. Oktober 2026 einen AI Investor Day, um darzulegen, wie sich die Chancen der künstlichen Intelligenz nutzen lassen. Das geht aus der Investor-Relations-Seite des Unternehmens hervor. Vorstandschef Tim Höttges, Finanzvorstand Christian Illek und Deutschland-Vorstand Rodrigo Diehl nehmen vor Ort teil, ebenso der künftige Finanzvorstand Dhananjay Mirchandani sowie weitere Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Konzerns. Vorgestellt werden sollen die KI-Strategie, praktische Anwendungsfälle und die Möglichkeiten, die sich durch KI im gesamten Konzern ergeben.

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Angehobene Prognose und erste KI-Angebote

Im Zwischenbericht zum ersten Quartal 2026 hatte die Deutsche Telekom die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben. Erwartet wird nun ein bereinigtes EBITDA nach Leasing von rund 47,5 Milliarden Euro statt zuvor rund 47,4 Milliarden Euro sowie ein Free Cashflow nach Leasing von mehr als 19,8 Milliarden Euro statt zuvor rund 19,8 Milliarden Euro. Zu den KI-Projekten zählt eine gemeinsam mit NVIDIA seit Februar 2026 betriebene Industrial AI Cloud für europäische Hersteller auf deutschem Boden. Deutsche Telekom übernimmt dabei Rechenzentrumsbetrieb, Vertrieb und Sicherheit, während die Grafikprozessoren und die Hardware von Nvidia stammen. Der ins Netz eingebettete Magenta AI Call Assistant soll ab 2026 zunächst für Kunden in Deutschland verfügbar sein und bei laufenden Telefonaten unter anderem Echtzeitübersetzung und Gesprächszusammenfassungen bieten.

Vodafone setzt KI im Betrieb ein

Vodafone beschreibt in der Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 vom Mai 2026 mehrere KI-Anwendungen im Konzern. Der GenAI-gestützte virtuelle Assistent SuperTOBi ist demnach in allen europäischen Märkten live und erreicht eine Ende-zu-Ende-Lösungsquote von mehr als 70 Prozent bei einem um 8 Prozentpunkte besseren Net Promoter Score (NPS) im Vergleich zum vorherigen KI-Agenten. Die GenAI-Plattform für die Beschaffung kommt in mehr als 90 Prozent der Ausschreibungen zum Einsatz und verkürzt die Beschaffungszeit um mehr als 30 Prozent. Mehr als 5.000 Entwickler nutzen ein GenAI-Werkzeug für die Softwareentwicklung, das die Produktivität über den Entwicklungszyklus um 12 Prozent steigert. Laut dem Geschäftsbericht 2026 wuchs der Dienstleistungsumsatz der Gruppe organisch um 5,4 Prozent, das bereinigte EBITDAaL lag bei 11,4 Milliarden Euro und der bereinigte Free Cashflow bei 2,6 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr wurde eine Dividende von 4,6125 Eurocent je Aktie erklärt. Bereits am 5. Juni 2025 hatte Vodafone eine digitale Reiseplattform mit Travel eSIM für 206 Ziele in 700 Netzen vorgestellt, die durch SuperTOBi im Kundenservice unterstützt wird.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net