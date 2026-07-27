BMW-Aktie im Plus: Rekord in Ungarn - 50.000ster iX3 fertig
BMW hat mit der "Neuen Klasse" einen Schnellstart hingelegt.
Werte in diesem Artikel
Inzwischen sind im neuen Werk im ungarischen Debrecen 50.000 Fahrzeuge des elektrischen iX3 vom Band gelaufen, wie der Konzern mitteilt. Zudem sei man auf Kurs, bald 100.000 Auftragseingänge für das Fahrzeug zu erreichen.
"Nie zuvor haben wir in einem neuen Werk so schnell so viele Fahrzeuge gebaut", sagt Produktionsvorstand Raymond Wittmann. Unter anderem startete die zweite Schicht dort bereits im Februar und damit deutlich früher als geplant.
Zumindest beim iX3 als erstem Fahrzeug der "Neuen Klasse" läuft es bei BMW damit gut. Der Konzern, der seit Mitte Mai mit Milan Nedeljkovic einen neuen Chef hat, hatte vor kurzem mit einer Gewinnwarnung überrascht und zuletzt insgesamt sinkende Absätze gemeldet. Zudem gibt es Spekulationen über einen drohenden Jobabbau. Am Donnerstag wird der Konzern seine Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Konkurrent Audi hatte am Montag deutlich sinkende Gewinne vermeldet.
Die BMW-Aktie klettert im XETRA-Handel um 2,71 Prozent auf 59,04 Euro.
/ruc/DP/nas
MÜNCHEN/DEBRECEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Teerapun / Shutterstock.com
Aktuelle BMW Aktie News
BMW Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets