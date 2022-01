Mattel-Aktie mit Kurssprung: Spielzeug-Prinzessinnen von Disney kehren zu Mattel zurück

Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die erste neue Kollektion der beliebten Spielzeug-Prinzessinnen soll demnach 2023 auf den Markt kommen. Das Abkommen mit Disney umfasse die weltweiten Lizenzrechte. Der "Barbie"-Hersteller Mattel hatte diese 2016 an den US-Erzrivalen Hasbro verloren, was zu deutlichen Geschäftseinbußen führte. Hasbro äußerte sich zur Neuvergabe der Disney-Lizenz zunächst nicht.

Die Mattel-Aktie springt im NASDAQ-Handel zeitweise um 6,99 Prozent auf 20,98 US-Dollar hoch, während die Hasbro-Aktie 0,21 Prozent auf 95,38 US-Dollar verliert.

/hbr/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mattel Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Mattel Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Mattel Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com