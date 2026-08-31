ING-Aktie: Kostenloses Girokonto in Deutschland bleibt erhalten
Die niederländische Großbank ING wird in Deutschland auch künftig ein kostenloses Girokonto anbieten.
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"Daran wird sich nichts ändern", kündigte ING-Konzernchef Steven van Rijswijk beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt an.
Die ING-Gruppe ist gerade dabei, in allen ihren Märkten eine einheitliche Girokonto-Struktur mit jeweils vier unterschiedlichen Modellen einzuführen. ING-Deutschland-Chef Lars Stoy hatte Anfang August der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt gesagt: "Wir arbeiten noch am Design der künftigen Kontomodelle. Aktueller Plan ist, dass das Mitte des Jahres 2027 ausgerollt wird."
Bei der ING Deutschland ist das Girokonto nach den aktuell geltenden Konditionen dann kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro dort eingehen oder der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Sonst verlangt die Direktbank 4,90 Euro Gebühren pro Monat. Ein kostenloses Girokonto ohne Bedingungen gibt es bei vielen Banken nicht mehr.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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