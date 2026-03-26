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Neue Kooperation

DroneShield-Aktie im Blick: Strategische Partnerschaft mit Origin Robotics angekündigt

31.03.26 15:44 Uhr
DroneShield-Aktie vor dem nächsten Kurssprung? Strategische Allianz mit Origin Robotics soll neuen Wachstumsschub bringen | finanzen.net

DroneShield setzt auf Wachstum: Eine neue Partnerschaft mit Origin Robotics soll die Position im Markt für Drohnenabwehr stärken.

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• DroneShield und Origin Robotics kooperieren bei Drohnenabwehr
• Neues Hauptquartier in Amsterdam eröffnet
• Potenzial für Umsatzwachstum und globale Expansion?

Die DroneShield-Aktie könnte für Investoren wieder spannend werden. Laut einer Pressemitteilung vom 31. März 2026 hat das australische Unternehmen DroneShield, ein weltweit führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, zusammen mit dem Verteidigungstechnologieunternehmen Origin Robotics ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Ziel sei es, die Zusammenarbeit bei Verteidigungs- und Sicherheitsprojekten systematisch voranzutreiben.

DroneShield verkündet strategische Partnerschaft mit Origin Robotics

Beide Unternehmen bringen ihre jeweils etablierten Technologien in die Zusammenarbeit ein. DroneShield stellt Systeme zur Drohnenerkennung, elektronische Gegenmaßnahmen sowie Sensorfusion und Kommando- und Kontrolllösungen bereit. Origin Robotics steuert autonome Abfangdrohnen bei, darunter die BLAZE-Plattform, die von mehreren europäischen Regierungen ausgewählt wurde und nun in den operativen Einsatz geht.

Das MoU soll einen klar strukturierten Rahmen schaffen, um gemeinsame Projekte zur Bekämpfung von Drohnenbedrohungen zu realisieren. "Diese Zusammenarbeit stellt auch einen Weg dar, Betreibern Zugang zu einer einzigartig leistungsstarken Kombination zu verschaffen: erstklassige Erkennung und Verfolgung durch DroneShields SensorFusionAI und DroneSentry-C2, die nahtlos die bewährte Präzision der Abfangdrohnenabwehr ermöglicht, wie sie von den autonomen Systemen von Origin Robotics bereitgestellt wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Drohnenabwehr als Wachstumsmarkt

Mit dem zunehmenden Einsatz von kostengünstigen Langstrecken-Kamikaze-Drohnen, wie denen des iranischen Herstellers Shahed, gewinnen interceptor Drohnen an Bedeutung. DroneShield positioniert sich hier strategisch als Teil moderner, gestaffelter Counter-UAS-Architekturen. Angus Bean, Chief Product Officer bei DroneShield, betont: "Counter-UAS hat eine Phase erreicht, in der Genauigkeit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit unverhandelbar sind. Unsere Sensorfusion liefert weltweit führende qualitativ hochwertige Track-Daten und ermöglicht es Betreibern, die Drohnenerkennung kontinuierlich zu stärken."

Auch Origin Robotics sieht großes Potenzial. "Unsere autonomen Abfangplattformen sind für die Realitäten moderner Konflikte gebaut, in denen traditionelle Systeme Schwierigkeiten haben können, schnell oder kosteneffektiv zu reagieren. Die Partnerschaft mit DroneShield ermöglicht es uns, erstklassige Erkennung mit Echtzeit-Abfangung zu kombinieren und so einen reaktionsschnelleren und skalierbareren Ansatz für Gegen-UAS-Operationen zu schaffen", wird Agris Kipurs, CEO von Origin Robotics, in der Pressemitteilung zitiert.

Neues Europäisches Hauptquartier stärkt Wachstum in der Region

Darüber hinaus verkündet DroneShield am 30. März 2026 die Eröffnung des europäischen Hauptquartiers in Amsterdam. Das Hauptquartier dient als operative Basis für das EU Centre of Excellence und unterstützt die EU-Initiative ReArm Europe Plan / Readiness 2030, um militärische Kapazitäten zu stärken und die industrielle Souveränität auszubauen. Mit rund einem Dutzend Mitarbeitern und einem mehrsprachigen Team profitiert DroneShield von lokaler Expertise, schnellerem Support für Kunden und einer erweiterten Produktionskapazität in Europa.

Im Jahr 2025 war Europa laut Unternehmensangaben mit 98 Millionen US-Dollar Umsatz der erfolgreichste Markt des Konzerns, was 45 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Die regionale Auftrags-Pipeline wird im Februar 2026 auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei geopolitische Spannungen in der Ukraine, im Iran und durch russische Drohnenangriffe die Nachfrage weiter antreiben

Chancen für Investoren? So reagiert die DroneShield-Aktie

Während Europa, der Nahe Osten und die USA weiter in widerstandsfähige Counter-UAS-Technologien investieren, könnte die strategische Partnerschaft DroneShield für globale Aufträge und Umsatzwachstum positionieren. Für Anleger bedeutet dies potenziell steigende Nachfrage nach Drohnenabwehrlösungen und damit womöglich auch eine interessante Perspektive für die DroneShield-Aktie. Kurzfristig löste die Bekanntgabe der Kooperation an der Börse jedoch keine Kurssprünge aus: Im Heimatmarkt in Sydney schloss die DroneShield-Aktie zuletzt 2,56 Prozent im Minus bei 3,81 AUD.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Droneshield

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