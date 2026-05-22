Neue Kooperation

Infineon und NVIDIA bündeln ihre Kräfte: Die neue Kooperation soll die Stromversorgung von KI-Rechenzentren grundlegend verändern. Für Anleger könnte das ein wichtiger Impuls sein.

• Infineon und NVIDIA entwickeln 800-VDC-Stromarchitektur für KI-Rechenzentren

• Ziel: höhere Effizienz, mehr Rechenleistung und skalierbare KI-Infrastruktur

• Kooperation könnte beide Unternehmen im boomenden KI-Halbleitermarkt stärken



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Infineon und NVIDIA haben am heutigen Freitag eine strategisch bedeutsame Kooperation im Bereich KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Im Fokus steht die Weiterentwicklung von Stromversorgungsarchitekturen für Server-Racks in KI-Rechenzentren der nächsten Generation. Für Anleger rücken damit beide Aktien verstärkt in den Blick, da der Ausbau der KI-Infrastruktur als einer der wichtigsten Wachstumstreiber der kommenden Jahre gilt.

Revolution der Stromversorgung für KI-Datenzentren

Laut Pressemitteilung ist Infineon dem NVIDIA MGX™ AI Factory-Ökosystem beigetreten. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Energieversorgung von KI-Rechenzentren grundlegend zu verbessern und auf eine neue 800-VDC-Architektur umzustellen. Diese modulare Referenzarchitektur soll es ermöglichen, Rechenleistung und Energiedichte in sogenannten "AI Factories" deutlich zu erhöhen.

Die neuen 800-VDC-kompatiblen Power-Racks sollen dabei nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch einen Upgrade-Pfad für bestehende Infrastrukturen schaffen. Damit können Rechenzentren ihre KI-Compute-Leistung ausbauen, ohne vollständig neue Anlagen errichten zu müssen.

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"Vom Stromnetz bis zum Prozessorkern": Infineon über die nächste KI-Phase

Besonders deutlich wird die strategische Bedeutung der Kooperation in einer Aussage von Adam White, Division President Power & Sensor Systems bei Infineon. "Als Mitglied des NVIDIA-Ökosystems arbeitet Infineon mit NVIDIA zusammen, um Stromversorgungssysteme vom Stromnetz bis zum Prozessorkern neu zu definieren, was für die nächste Phase der KI-Innovation erforderlich ist", wird er in der Pressemitteilung zitiert.

"Da KI-Modelle weiter in Größe und Komplexität wachsen, müssen Rechenzentren dramatisch mehr Compute-Performance innerhalb derselben physischen sowie Leistungs- und Kühlungsbeschränkungen liefern. In Kombination mit der modularen MGX-Architektur von NVIDIA verbessern die Power-Lösungen von Infineon die energieeffiziente Leistungsverteilung entlang des gesamten Power-Flows im Rechenzentrum erheblich", heißt es weiter.

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Für den Markt ist diese Entwicklung besonders relevant, da Energieeffizienz und Leistungsdichte zunehmend zu entscheidenden Engpässen im KI-Boom werden.

Halbleitertechnologie als Schlüssel für die KI-Infrastruktur

Infineon bringt in die Partnerschaft seine gesamte Kompetenz in der Leistungselektronik ein. Laut Pressemitteilung nutzt das Unternehmen verschiedene Halbleitermaterialien wie Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN), um die Umstellung auf 800-VDC-Systeme zu ermöglichen. Besonders die GaN-Technologie erlaubt extrem hohe Schaltfrequenzen von nahezu 1 MHz und damit kompakte, effiziente Spannungswandler. Zusätzlich kommen SiC-JFET-Technologien zum Einsatz, die Schutz- und Hot-Swap-Funktionen in Serverarchitekturen unterstützen sollen.

Die Systeme ermöglichen die Umwandlung von 800 Volt auf Zwischen- und Kernspannungen wie 50 V, 12 V oder sogar 6 V - ein entscheidender Baustein für hochverdichtete KI-Serverracks.

Bedeutung für die Infineon-Aktie und den KI-Sektor

Für Anleger unterstreicht die Kooperation die starke Position von Infineon im wachsenden Markt für KI-Infrastruktur. Während NVIDIA als dominanter Treiber im Bereich KI-Chips gilt, positioniert sich Infineon als zentraler Zulieferer für die Energie- und Leistungsschicht der Rechenzentren.

Gemäß der Aussendung zielt die Zusammenarbeit darauf ab, den gesamten Leistungsfluss in KI-Fabriken effizienter zu gestalten, die Anzahl der Umwandlungsstufen zu reduzieren und die Energie direkt näher an das Server-Rack zu bringen. Damit entsteht ein technologischer Hebel, der sowohl die Skalierung von KI-Rechenleistung als auch die Effizienz zukünftiger Rechenzentren maßgeblich beeinflussen könnte - ein potenzieller struktureller Wachstumstreiber für beide Unternehmen und ihre Aktien.

Bisher blieben größere Kurssprünge im Zusammenhang mit der Ankündigung jedoch aus. Während die NVIDIA-Papiere im vorbörslichen NASDAQ-Handel lediglich um 0,4 Prozent auf 215,11 US-Dollar zulegen, verteuert sich die Infineon-Aktie via XETRA zeitweise um 0,5 Prozent auf 80,51 Euro.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.