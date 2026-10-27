OHB-Aktie gewinnt 18 Prozent binnen weniger Tage: Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

Neue Kurstreiber?

27.10.26 11:42 Uhr

Gleich drei Unternehmensmeldungen fallen in die jüngste Rally der OHB-Aktie, doch was davon wird tatsächlich zu Umsatz und was bleibt vorerst Erwartung?

• Analysten bleiben überwiegend optimistisch mit einem mittleren Kursziel von über 290 Euro, doch die Bewertung ist bereits gestiegen, und weitere Aufträge sind entscheidend für die Fortsetzung der Rally.

• Zukünftige Kursimpulse hängen stark von noch ausstehenden Auftragsvergaben ab, insbesondere im Bundeswehr-Programm SATCOMBw 4, bei dem eine Beteiligung von OHB möglich ist.

• Die OHB-Aktie verzeichnet innerhalb einer Woche einen Anstieg von fast 18 Prozent, angetrieben durch mehrere Unternehmensmeldungen wie eine ESA-Studie, EU-Förderung und eine Beteiligung an MediaMobil.

Drei Unternehmensmeldungen binnen einer Woche prägen die Rally der OHB-Aktie

Bundeswehr -Programm bleibt der große offene Posten

Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich, die nächsten Zahlen stehen an

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Die OHB-Aktie liegt auf Fünftagessicht via XETRA bereits knapp 18 Prozent im Plus. Und auch am Donnerstag setzt sich der gute Lauf fort: Zeitweise gewinnt der Titel 0,89 Prozent auf 227,00 Euro. Binnen einer Woche meldete der Bremer Raumfahrtkonzern eine ESA-Studie, den Abschluss eines EU-Projekts und eine Beteiligung an MediaMobil. Ob die Bewegung trägt, entscheidet sich an Aufträgen, die noch nicht vergeben sind.

Drei Meldungen binnen einer Woche befeuern die Rally

Am 19. Oktober teilte OHB mit, dass die ESA die Tochter OHB System AG mit Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien für das Mondinfrastruktur-Konzept OASIS beauftragt hat. OHB ist Hauptauftragnehmer für das Gesamtsystemkonzept. Ein Auftragsvolumen nannte das Unternehmen nicht, und die Studien sind weder Bau- noch Betriebsauftrag.

Am vergangenen Donnerstag meldete OHB den Abschluss des Projekts Eu-BEST, eines Prüfstands für Raketentriebwerke in Mainz. Die EU förderte es im Programm Horizon Europe mit 4,96 Millionen Euro. Am gestrigen Montag folgte die Partnerschaft mit der MediaMobil Communication GmbH: OHB übernimmt im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25 Prozent der Anteile, den Preis nannte die Mitteilung nicht.

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MediaMobil und Bundeswehr-Programm als Hebel?

MediaMobil sitzt in Bremen und bietet mobile Kommunikationssysteme und Konnektivität, etwa für Krisen- und Notfallkommunikation. Die Unternehmen arbeiten laut OHB seit 2020 bei Raketenstartlösungen aus der Nordsee zusammen. Ziel der Beteiligung ist, die Kompetenzen in der Satellitenkommunikation zu stärken und das Leistungsportfolio entlang der Wertschöpfungskette auszubauen.

Hinzu kommt die Erwartung auf das Bundeswehr-Programm SATCOMBw 4, das nach Einordnung von Investing.com die Erholung stützt. Der Auftrag ist noch nicht vergeben. Für die Bewerbung gründeten OHB und Rheinmetall nach einer ESUT-Meldung vom Juni das Gemeinschaftsunternehmen OHB Rheinmetall Space Networks GmbH.

Entscheidend bleibt, ob OHB bei SATCOMBw 4 den Zuschlag erhält und mit welchem Anteil.

Zahlen und Analystenbild der OHB-Aktie

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Die Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 627,9 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 31 Prozent auf 60,4 Millionen Euro. Im zweiten Quartal stand dennoch ein Konzernverlust, das Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,27 Euro nach plus 0,37 Euro im Vorjahresquartal. Die Prognose für 2026 bestätigte OHB mit einer Gesamtleistung von 1,4 Milliarden Euro.

Den Höhepunkt beim Auftragseingang erwartet OHB laut Mitteilung im zweiten Halbjahr. Die Eigenkapitalquote lag nach einer Kapitalerhöhung im Quartal bei 43,3 Prozent, zum Jahresende 2025 waren es 27,5 Prozent.

Laut TipRanks kommen sechs von sieben Analysten auf Buy, einer auf Hold. Das mittlere Kursziel beträgt 291,14 Euro bei einer Spanne von 250 bis 358 Euro. Das Analystenbild ist damit überwiegend positiv, die Zahlen zeigen operatives Wachstum bei schwankendem Nettoergebnis. Ein Beleg für zusätzliche Aufträge fehlt bisher, die Meldungen der Woche liefern ihn nicht.

Sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

Für Anleger stellt sich nach dem Kurssprung die Frage, ob ein Einstieg noch lohnt oder die Rally bereits zu weit gelaufen ist. Die positiven Analystenurteile und das erwartete Wachstum sprechen für weiteres Potenzial, doch ein Teil der Hoffnungen dürfte inzwischen im Kurs eingepreist sein. Zudem hängen weitere Impulse maßgeblich von neuen Aufträgen und der Vergabe von SATCOMBw 4 ab. Wer jetzt einsteigt, sollte deshalb auch Rückschläge einkalkulieren. Die Neunmonatszahlen am 12. November könnten zeigen, ob das operative Wachstum die gestiegene Bewertung rechtfertigt.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.