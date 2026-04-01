DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 +4,0%Nas22.704 +3,1%Bitcoin61.120 -0,8%Euro1,1680 +0,7%Öl94,92 -8,2%Gold4.764 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Neue Luftangriffe Israels in Beirut

08.04.26 18:44 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel setzt seine heftigen Luftangriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut trotz einer Waffenruhe im Iran-Krieg fort. Augenzeugen berichteten, ein Gebäude in der Mittelmeerstadt sei zerstört worden. Es habe Opfer gegeben. Die israelische Armee teilte mit, in Beirut sei ein Kommandeur der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen worden.

Bei einem überraschenden Großangriff der israelischen Luftwaffe auf verschiedene Ziele im Libanon, darunter auch in Beirut, waren zuvor nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff mit rund 50 Kampfjets ebenfalls Zielen der Hisbollah.

In einer Mitteilung der Hisbollah hieß es dagegen, die Angriffe hätte Zivilisten im gesamten Libanon gegolten. Die Organisation verurteilte die Angriffe als "barbarische Aggression" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Sie seien ein Zeichen der Schwäche Israels gegenüber den "Angriffen des Widerstands" im Libanon. Die Organisation kündigte Vergeltung an.

Wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon erwägt der Iran nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den USA auszusteigen./wh/DP/men