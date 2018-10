Neue Medikamente treiben Roche an - Jahresziele bestätigt

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche sieht sich nach einem Umsatzplus in den ersten neuen Monaten auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Wie schon in den Vorquartalen habe auch im dritten Jahresviertel die starke Nachfrage nach neuen Medikamenten weiter angehalten, betonte Konzernchef Severin Schwan laut Mitteilung am Mittwoch in Basel. Im Gesamtjahr will Roche nun weiterhin ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen und den Kerngewinn je Aktie um etwa 15 Prozent steigern.

Zwischen Januar und September hatte der Konzern seinen Umsatz sowohl in der Heimatwährung als auch zu konstanten Wechselkursen um 7 Prozent auf 42,08 Milliarden Schweizer Franken ankurbeln können. Damit wurden die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten noch übertroffen. Den Schub verdankten die Schweizer vor allem neu eingeführten Medikamenten wie Ocrevus (Multiple Sklerose) und den Krebsmitteln Perjeta, Alecensa und Tecentriq. Damit scheint Schwans Rechnung bislang aufzugehen: Er hatte in Aussicht gestellt, dass die Innovationen die Umsatzeinbußen bei Blockbustern wie etwa Mabthera/Rituxan mehr als ausgleichen können - die Krebstherapie wird durch neu zugelassene biotechnologisch hergestellte Nachahmermittel bedroht.