Neue nachhaltig vorteilhafte ABS- und SAN-Harze funktionieren als Drop-in-Lösung und helfen, den CO2-Fußabdruck in den Bereichen Automobil, Industrie und Konsumgüter zu reduzieren

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen und Hersteller von Kunststoffen und Latexbindemitteln, gab heute die Einführung neuer recycelter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Styrol-Acrylnitril (SAN) Harze bekannt, die unter den Markennamen MAGNUM™ ECO+, MAGNUM™ CR und TYRIL™ CR erhältlich sind.

MAGNUM™ ECO+ ABS-Harze sind für die Mobilitätsindustrie bestimmt und werden auf der 2024 Plastics in Automotive Engineering Konferenz in Mannheim (18.-19. Juni) dem Markt vorgestellt. Für die Harze wird ausschließlich PCR-Styrol (Post-Consumer-Recycling) verwendet, das aus Haushaltsabfällen gewonnen wird, und die Endanwendungen können durch die Verwendung von Farbkonzentraten jeden beliebigen Farbton erzielen. MAGNUM™ ECO+ ABS verfügt über dieselbe Leistung und dieselben Eigenschaften, die sein rein fossiles Gegenstück zu einem zuverlässigen, vielseitigen Kunststoff gemacht haben, der sich sowohl für sichtbare als auch für versteckte Anwendungen in Fahrzeugen eignet. MAGNUM™ CR und TYRIL™ CR sind Produkte für Industrie- und Konsumgüteranwendungen, wie z. B. Kantenbänder, Wassertanks für Kaffeemaschinen oder Zahnbürsten.

"Unser Portfolio umfasst bereits ein recyceltes Harz – das PULSE™ GX ECO PC/ABS – und eine biobasierte Lösung – MAGNUMTM BIO ABS, aber wir arbeiten ständig daran, unser Angebot an nachhaltigen Vorteilen zu erweitern. Das MAGNUM™ ECO+ ABS-Harz ist der nächste Schritt auf unserem Weg. Es ist ein besonders wichtiger Schritt, weil das Styrolmonomer aus recyceltem Haushaltsmüll stammt, d.h. der Müll von heute wird zum hochleistungsfähigen Kunststoff von morgen. Da es sich um ein PCR-haltiges Harz handelt, helfen wir den OEMs nicht nur dabei, den gesamten CO2-Fußabdruck ihrer Fahrzeuge zu verringern, sondern wir unterstützen sie auch dabei, die EU-Richtlinien zur Verwendung von PCR-Kunststoff in der Mobilität einzuhalten", sagte Ivan Angelov, Global Business Director Copolymers, Trinseo.

Die nachhaltig vorteilhaften Harze enthalten bis zu 60 % chemisch recyceltes Styrol. Das recycelte Styrol wird während der Polymerisation nach dem ISCC+ Massenbilanzverfahren mit Polymeren auf fossiler Basis kombiniert. Da das recycelte Styrol während des Crackvorgangs die gleiche chemische Zusammensetzung aufweist wie das ursprüngliche Styrol, ist eine Trennung während der Herstellung nicht erforderlich.

Die Materialien sind strukturell und funktionell die gleichen wie das unbearbeitete Gegenstück und können mit vorhandenen Werkzeugen und Geräten unter den gleichen Verarbeitungsbedingungen verwendet werden. Dies macht die neuen Trinseo-Materialien zu einer "Drop-in"-Lösung und bietet gleichzeitig eine potenzielle Verringerung des CO2-Fußabdrucks um bis zu 18 % im Vergleich zu durchschnittlichen ABS- und SAN-Industrietypen – *vorläufige berechnete Schätzwerte auf der Grundlage von Daten aus einer Forschungsstudie, die von einem Styrol-Lieferanten und einem unabhängigen Dritten durchgeführt wurde (Umfang: Cradle-to-Gate).

"Die Lösungen von Trinseo für Industrie- und Konsumgüteranwendungen umfassen bereits ABS und SAN mit bis zu 95 % Bioanteil. Unser Ziel ist es jedoch, den Kunden die richtige Wahl für ihre Anwendungen zu bieten. Diese recycelten Harze bieten nicht nur die gleichen Eigenschaften und Vorteile mit einer besseren CO2-Bilanz als ihre reinen Gegenstücke, sondern sie tragen auch dazu bei, Abfälle wiederzuverwenden, die andernfalls verbrannt oder auf eine Deponie gebracht worden wären", fügte Romulo Bouzas, Product Manager Copolymers EMEA bei Trinseo, hinzu.

Über Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf fantasievolle, intelligente und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Weise zum Leben zu erwecken, indem er sein überragendes Know-how, zukunftsweisende Innovationen und erstklassige Materialien kombiniert, um für Unternehmen und Verbraucher Mehrwert zu schaffen.

Von der Entwicklung bis hin zur Fertigung profitiert Trinseo von seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen und bewältigt so die einzigartigen Herausforderungen von Kunden aus einer Vielzahl an Branchen, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität.

Die rund 3.100 Mitarbeiter von Trinseo bringen unendliche Kreativität ein, um von den Standorten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus die Möglichkeiten für Kunden in aller Welt neu zu erfinden. Trinseo erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Entdecken Sie mehr, indem Sie www.trinseo.com besuchen und sich mit Trinseo auf LinkedIn, Twitter, Facebook und WeChat verbinden.

Vorbehalte in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Plänen, Zielen, Projektionen, Prognosen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen und zugrundeliegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten oder Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Leistungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "erwarten", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "Ausblick", "werden", "können", "könnten", "sehen", "tendieren", "annehmen", "potenziell", "wahrscheinlich", "Ziel", "planen", "erwägen", "anstreben", "versuchen", "sollten", "könnten", "würden" oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Bewertung der derzeit verfügbaren Informationen durch die Geschäftsleitung wider und beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf unser Geschäft, die Wirtschaft, unsere aktuelle Verschuldung und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die vorgeschlagenen Restrukturierungsinitiativen erfolgreich umzusetzen und durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsinitiativen erfolgreich Kosteneinsparungen zu erzielen; unsere Fähigkeit, unsere Geschäfts- und Transformationsstrategie erfolgreich umzusetzen; erhöhte Kosten oder Unterbrechungen bei der Versorgung mit Rohstoffen; eine Verschlechterung unseres Kreditprofils, die unseren Zugang zu kommerziellen Krediten einschränkt; erhöhte Energiekosten; die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf unser Geschäft auswirken; Produktionsunterbrechungen in unseren chemischen Produktionsanlagen, einschließlich solcher, die sich aus unfallbedingten Leckagen oder Einleitungen ergeben; die Bedingungen der Weltwirtschaft und der Kapitalmärkte; unsere derzeitige und künftige Verschuldung und unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen; unsere Fähigkeit, die Auflagen im Rahmen unserer bestehenden Verschuldung zu erfüllen; unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren; und die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K, unter Teil I, Punkt 1A – "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in unseren anderen Berichten, Einreichungen und Einrichtungsunterlagen, die wir bei der U. S. Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Aufgrund dieser oder anderer Faktoren können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt wurden. Daher warnen wir Sie davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

