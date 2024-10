Neue 'Nachtjournal'-Rubrik mit Maik Meuser: 'Einfach machen'

KÖLN (dpa-AFX) - "RTL (RTL) Nachtjournal"-Moderator Maik Meuser (48) setzt sich für das Thema Nachhaltigkeit ein. In seiner Nachrichtensendung gibt es deshalb bald eine neue Rubrik. Sie heißt "Einfach machen", soll einmal im Monat laufen und noch in diesem Oktober an den Start gehen. Das genaue Ausstrahlungsdatum steht noch nicht fest.

"Die neue Rubrik will (...) nicht nur nachhaltige Initiativen, sondern auch soziales Engagement in den Fokus nehmen und so Geschichten des Gelingens erzählen, die Mut machen sollen in Krisenzeiten und vielleicht Nachahmer finden", sagte Meuser über die Rubrik zu Klima- und Nachhaltigkeitsthemen. Er ist neben Ilka Eßmüller Hauptmoderator des "RTL Nachtjournals".

Geschichten, die Mut machen

"Einfach machen" widmet sich unter anderem dem Problem von herrenlosen Fischernetzen, die die Ozeane verschmutzen und als Treibgut an Stränden auf der ganzen Welt zu finden sind. Meuser will auch weitere "hoffnungsvolle Geschichten des Gelingens" erzählen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Geschichten, die am besten vor der eigenen Haustür passieren, wo die Zuschauer andocken können, und die zeigen, dass es viele gute Möglichkeiten ja schon jetzt gibt, um gegen die Klimakrise zu kämpfen." Es seien Geschichten, die Mut machen zum Handeln und zum Nachdenken über die eigene Verantwortung anregen sollten.

"Denn die Zuschauer, wir alle, sind ja nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung. Da braucht es Fingerspitzengefühl und keinen erhobenen Zeigefinger. Auch wenn die Fakten zum Schreien sind: Die meisten Menschen wollen ja nicht angeschrien werden", so Meuser. Lösungen aufzuzeigen, sei spannend. "Konstruktiver Klimajournalismus, der optimistisch stimmt, ohne die Gefahren herunterzuspielen."/bok/DP/ngu